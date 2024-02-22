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Хави - о Барселоне: Я уверен, что этот клуб нуждается в изменениях
Тренер не изменил свое решение
twitter/FabrizioRomano
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес рассказал о своем решении уйти из клуба в конце этого сезона.
"Мое решение относительно будущего не изменилось. Я уверен, что этот клуб нуждается в изменениях.
У нас еще есть несколько месяцев до июня, но я считаю, что мое решение было необходимым. Это лучший вариант для меня, но особенно для клуба".
Напомним, что ближайший матч "Барселоны" состоится 24 февраля, они сыграют против "Хетафе". Начало - в 17:15 по киевскому времени.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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22.02.2024 в 17:21
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