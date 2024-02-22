Хави - о Барселоне: Я уверен, что этот клуб нуждается в изменениях

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес рассказал о своем решении уйти из клуба в конце этого сезона.

"Мое решение относительно будущего не изменилось. Я уверен, что этот клуб нуждается в изменениях.

У нас еще есть несколько месяцев до июня, но я считаю, что мое решение было необходимым. Это лучший вариант для меня, но особенно для клуба".