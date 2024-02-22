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Хави - о Барселоне: Я уверен, что этот клуб нуждается в изменениях

Испания

Тренер не изменил свое решение

Хави - о Барселоне: Я уверен, что этот клуб нуждается в изменениях

twitter/FabrizioRomano

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес рассказал о своем решении уйти из клуба в конце этого сезона.

"Мое решение относительно будущего не изменилось. Я уверен, что этот клуб нуждается в изменениях.

У нас еще есть несколько месяцев до июня, но я считаю, что мое решение было необходимым. Это лучший вариант для меня, но особенно для клуба".

Напомним, что ближайший матч "Барселоны" состоится 24 февраля, они сыграют против "Хетафе". Начало - в 17:15 по киевскому времени.

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Хави Эрнандес Барселона Хетафе
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
22.02.2024 в 17:21
Так хоч Барселона, як завжди намагається яскраво грати в атаці... Більше всіх створюють гольових моментів в ЛаЛізі, а от з реалізацією трошки виконавці підводять! Що Левандовський, що інші нападники постійно марнують моменти! Проте тренерський штаб Хаві НІЧОГО не може зробити з побудовою лінії захисту! В кращому випадку на "помічника тренера оборонців" грошей чи бажання мати не вистачило. Бо лише СІМ команд у чемпіонаті пропустили більше!!!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
22.02.2024 в 17:21
Так хоч Барселона, як завжди намагається яскраво грати в атаці... Більше всіх створюють гольових моментів в ЛаЛізі, а от з реалізацією трошки виконавці підводять! Що Левандовський, що інші нападники постійно марнують моменти! Проте тренерський штаб Хаві НІЧОГО не може зробити з побудовою лінії захисту! В кращому випадку на "помічника тренера оборонців" грошей чи бажання мати не вистачило. Бо лише СІМ команд у чемпіонаті пропустили більше!!!
Ответить
0
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