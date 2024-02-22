Болельщики Атлетико Мадрид подают в суд на Интер, УЕФА и местные власти

Профсоюз болельщиков "Атлетико Мадрид" подают судебный иск против "Интера", УЕФА, сотрудников службы безопасности "Сан-Сиро" и местных властей.

После финального свистка в матче ЛЧ против "Интера" болельщиков мадридского "Атлетико" удерживали на стадионе более часа. Поэтому зрителям было сложно вернуться в свои отели, поскольку две из трех линий метро были закрыты.

"Мы всегда боролись с агрессивными болельщиками, но непонятно, почему это распространяется. Мы просим наш клуб принять меры для того, чтобы эти досадные события не повторились.

Нельзя относиться к тысячам людей, как к скоту".