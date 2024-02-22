Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Болельщики Атлетико Мадрид подают в суд на Интер, УЕФА и местные власти
Фанаты Атлетико возмущены
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Piero Cruciatti/Anadolu
Профсоюз болельщиков "Атлетико Мадрид" подают судебный иск против "Интера", УЕФА, сотрудников службы безопасности "Сан-Сиро" и местных властей.
После финального свистка в матче ЛЧ против "Интера" болельщиков мадридского "Атлетико" удерживали на стадионе более часа. Поэтому зрителям было сложно вернуться в свои отели, поскольку две из трех линий метро были закрыты.
"Мы всегда боролись с агрессивными болельщиками, но непонятно, почему это распространяется. Мы просим наш клуб принять меры для того, чтобы эти досадные события не повторились.
Нельзя относиться к тысячам людей, как к скоту".
Популярное сейчас
- F-16, ситуация на Авдеевском направлении и не только. Зеленский провел Ставку
- Столтенберг - о F-16: Украина будет иметь право наносить удары по объектам в рф
- Испанское издание назвало Лунина уроженцем российского города
- Трое игроков Интера не сыграют в матче ЛЧ против Атлетико Мадрид
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО