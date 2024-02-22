Мадридский Реал вскоре сделает официальное предложение по трансферу защитника Ювентуса

Мадридский "Реал" заинтересовался левым защитником "Ювентуса" Андреа Камбьязо.

По информации Сalciomercato, испанский гранд вскоре сделает официальное предложение туринскому клубу по трансферу 24-летнего игрока. "Реалу" нужно будет заплатить примерно 40 миллионов евро за футболиста.

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Андреа Камбьязо в этом сезоне Серии А сыграл 22 матча, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.