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Мадридский Реал вскоре сделает официальное предложение по трансферу защитника Ювентуса

Испания
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Андреа Камбьязо может покинуть итальянский клуб

Мадридский Реал вскоре сделает официальное предложение по трансферу защитника Ювентуса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" заинтересовался левым защитником "Ювентуса" Андреа Камбьязо.

По информации Сalciomercato, испанский гранд вскоре сделает официальное предложение туринскому клубу по трансферу 24-летнего игрока. "Реалу" нужно будет заплатить примерно 40 миллионов евро за футболиста.

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Андреа Камбьязо в этом сезоне Серии А сыграл 22 матча, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

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Источник:
DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
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