Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мадридский Реал вскоре сделает официальное предложение по трансферу защитника Ювентуса
Андреа Камбьязо может покинуть итальянский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" заинтересовался левым защитником "Ювентуса" Андреа Камбьязо.
По информации Сalciomercato, испанский гранд вскоре сделает официальное предложение туринскому клубу по трансферу 24-летнего игрока. "Реалу" нужно будет заплатить примерно 40 миллионов евро за футболиста.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Андреа Камбьязо в этом сезоне Серии А сыграл 22 матча, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- F-16, ситуация на Авдеевском направлении и не только. Зеленский провел Ставку
- Столтенберг - о F-16: Украина будет иметь право наносить удары по объектам в рф
- Динамо дозаявило семерых футболистов на вторую часть сезона
- Хави ищет "крота" в Барселоне - даже проверял телефоны у членов штаба
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн