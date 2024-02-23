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Хави - о матче против Хетафе: Мы играем дома и нам нужны болельщики и их поддержка
Тренер Барселоны настроен на победу
twitter/FabrizioRomano
Главный тренер "Барселоны" Хави высказался о предстоящей игре против "Хетафе" в рамках 26-го тура Ла Лиги.
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"Мы играем дома и нам нужны болельщики, нам нужна их поддержка. Завтра очень важный матч против "Хетафе", их очень хорошо тренирует Бордалас. Это сложный соперник, но это три очень важных очка для борьбы за титул чемпиона".
Завтра, 23 февраля, "Барселона" сыграет против "Хетафе". Начало - в 17:15.
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Источник:football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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