Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Беллингем восстанавливается быстрее, чем ожидалось - AS
Второго марта игрок уже сможет выйти на поле
Getty Images / Global Images Ukraine
Джуд Беллингем восстанавливается быстрее, чем ожидалось, так что фанаты мадридского "Реала" смогут в ближайшее время увидеть англичанина на поле. Об этом сообщает AS.
Как говорится в источнике, реабилитация 20-летнего полузащитника происходит лучше, чем ожидал медицинский штаб "Реал Мадрида". Источник добавляет, что Беллингем сможет сыграть в матче 27-го тура чемпионата Испании против "Валенсии", который состоится 2 марта.
Напомним, за этот сезон Джуд Беллингем сыграл в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.
Популярное сейчас
- Раскрыты имена игроков, от которых Челси собирается избавиться
- Победа лидера УПЛ, побитый рекорд Баварии, жеребьевки ЛЕ и ЛК. Главные новости за 23 февраля
- Байер установил новый рекорд в истории немецкого футбола
- Лунин: В Реале немного насмехались, что у меня самые плохие и отвратительные бутсы во всей Ла Лиге
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО