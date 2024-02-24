Беллингем восстанавливается быстрее, чем ожидалось - AS

Джуд Беллингем восстанавливается быстрее, чем ожидалось, так что фанаты мадридского "Реала" смогут в ближайшее время увидеть англичанина на поле. Об этом сообщает AS.

Как говорится в источнике, реабилитация 20-летнего полузащитника происходит лучше, чем ожидал медицинский штаб "Реал Мадрида". Источник добавляет, что Беллингем сможет сыграть в матче 27-го тура чемпионата Испании против "Валенсии", который состоится 2 марта.

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Напомним, за этот сезон Джуд Беллингем сыграл в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.