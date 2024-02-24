Барселона – Хетафе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Барселона" после непростого выезда в Неаполь в Лиге чемпионов (1:1) примет "Хетафе", который в этом сезоне претендует даже на попадание в еврокубки. Этот матч не обещает каталонцам легкой жизни, но все же они фаворит благодаря индивидуальному классу и домашним трибунам.

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Чемпионат Испании, 26-й тур

24 февраля 2024. Барселона, "Олимпийский стадион им. Люиса Кумпаньша"

"Барселона" 17:15 "Хетафе"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

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