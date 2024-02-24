Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона – Хетафе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Очередной сложный матч для команды Хави – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
"Барселона" после непростого выезда в Неаполь в Лиге чемпионов (1:1) примет "Хетафе", который в этом сезоне претендует даже на попадание в еврокубки. Этот матч не обещает каталонцам легкой жизни, но все же они фаворит благодаря индивидуальному классу и домашним трибунам.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Чемпионат Испании, 26-й тур
24 февраля 2024. Барселона, "Олимпийский стадион им. Люиса Кумпаньша"
"Барселона" 17:15 "Хетафе"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проводит
Популярное сейчас
- Раскрыты имена игроков, от которых Челси собирается избавиться
- Победа лидера УПЛ, побитый рекорд Баварии, жеребьевки ЛЕ и ЛК. Главные новости за 23 февраля
- Бундеслига. Байер – Майнц 2:1. Артиллерия и новый Кариус выручают Леверкузен
- Испанское издание назвало Лунина уроженцем российского города
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена и персональный фитнес-тренер одного из лидеров Атлетико