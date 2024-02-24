  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона – Хетафе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона – Хетафе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Очередной сложный матч для команды Хави – смотреть онлайн трансляцию матча

Барселона – Хетафе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Новина українською

"Барселона" после непростого выезда в Неаполь в Лиге чемпионов (1:1) примет "Хетафе", который в этом сезоне претендует даже на попадание в еврокубки. Этот матч не обещает каталонцам легкой жизни, но все же они фаворит благодаря индивидуальному классу и домашним трибунам.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Чемпионат Испании, 26-й тур

24 февраля 2024. Барселона, "Олимпийский стадион им. Люиса Кумпаньша"

"Барселона" 17:15 "Хетафе"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Телетрансляція матчу Барселона - Хетафе
Смотреть трансляцию

Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проводит текстовую трансляцию игры Барселона – Хетафе

По теме
yellow-arrow
Барселона предложила де Йонгу продлить контракт на два года
yellow-arrow
Беллингем восстанавливается быстрее, чем ожидалось - AS
yellow-arrow
Хавьер Тебас: Мбаппе поможет нам закрепить все достигнутые результаты
телетрансляции Барселона Хетафе Ла Лига Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости