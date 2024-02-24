Примера. Альмерия — Атлетико 2:2. Запасной Милана подарил сенсацию

Очень слабый матч и закономерная потеря очков "Матрасниками".

"Атлетико" быстро открыл счет благодаря почти гениальному проходу с прострелом от Рейнилду точно на ногу Корреа, но больше в первом тайме не предложил ничего.

Конечно, "Альмерия" этим воспользовалась. Облак еле отбил дальний удар Лосано, но вот с попыткой Луки Ромеро уже не справился — и это 1:1.

Было заметно, что "Матрасникам" не хватает темпа, интенсивности; у них было слишком много разрывов между линиями. Усталость после ЛЧ плюс травма Гризманна подкашивали команду.

В начале второго тайма после замен от Диего Симеоне "Атлетико" последний раз попытался вытащить игру. Один гол забил де Пауль в сольном проходе; еще раз Рикельме хорошо бил издали, но попал в перекладину.

Впрочем, хотя бы на 20 минут этого запала не хватило, и вскоре Ромеро оформил дубль — на сей раз, арендованный у "Милана" аргентинец разыграл эффектную комбинацию с Виерой. Защита мадридцев на это только смотрела, но не мешала.

2 - Luka Romero is the second player in @UDAlmeria_Eng ????⚪️ @LaLigaEn history to score a brace in his first start after Rodri Ríos against Villarreal in August 2013. Hope. pic.twitter.com/pqdMva4MhT — OptaJose (@OptaJose) February 24, 2024

Ну, и касательно концовки, то финального штурма "Атлетико" не было. Да, был момент Мораты, который Альваро по обыкновению запорол, но это все. 60% владения и 17 ударов ни во что путное не вылились, ведь гости все делали настолько медленно, что даже худшая команда в истории Ла Лиги успевала подстроиться.

Да-да, именно худшая, ведь "Альмерии" теперь принадлежит антирекорд по длительности безвыигрышной серии с 1929 года. В таблице у нее лишь 9 очков и 20-е место. В то же время у "Атлетико" 52 балла, 4-я строчка и 10 баллов отставания от "Реала".

26-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Атлетико" - 2:2

Голы: Ромеро, 27, 64 — Корреа, 2, де Пауль, 57

"Альмерия": Масимиану — Пубиль, Эдгар Гонсалес, Радованович (Чуми, 69), Ланга — Баба, Робертоне (Лопи, 82) — Ромеро (Аррибас, 69), Виера (Мелеро, 78), Эмбарба — Лосано (Баптистао, 78)

"Атлетико": Облак — Савич, Паулиста, Рейнилду — Молина, де Пауль (Витсель, 82), Коке (Рикельме, 46), Барриос, Самуэл Лино (Льоренте, 46) — Депай (Мората, 69), Корреа (Сауль, 70)

Предупреждения: Рейнилду, 40 - Эмбарба, 90+2

Два середняка устроили силовое, атлетическое противостояние с минимумом моментов.

“Алавес” открыл счет по сути первым опасным ударом, и это была 76-я минута — Бенавидес замкнул навес с углового.

"Мальорка" отыгралась и подавно на 88-й — это Мурики здорово скинул мяч на дальней штанге, и Настасич вколотил его в сетку.

До этого у "Киновари" были два момента Радоньича и Морланеса, которые не пробили Сиверу с острого угла. Кроме того, Ларин забил на 95-й минуте, но ВАР отменил гол из-за игры рукой. У хозяев же не было вообще ничего — только апелляция к судье насчет пенальти.

9 - RCD Mallorca coach Javier Aguirre has gone more games unbeaten against Alavés than against any other opponent in his entire @LaLigaEN career (G9 W4 D5).



Unbeaten. pic.twitter.com/21p1osC6bC — OptaJose (@OptaJose) February 24, 2024

В таблице, однако, именно "Алавес" идет выше — он 12-й с 29 очками. У "Мальорки" - 24 балла и 16-я позиция.

26-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Мальорка" - 1:1

Голы: Бенавидес, 76 — Настасич, 88

"Алавес": Сивера — Горосабель (Теналья, 85), Абгар, Марин, Хави Лопес — Бланко (Бенавидес, 72), Гевара — Сола (Висенте, 60), Гуриди, Риоха (Дуарте, 85) — Саму (Кике, 72)

"Мальорка": Райкович — Видаль (Гонсалес, 60), Вальент, Настасич, Копете (Льябрес, 84), Лато — Дардер (Саму Кошта, 90+1), Маскарель (Дани Родригес, 84), Морланес, Радоньич (Ларин, 60) — Мурики

Предупреждения: Видаль, 54, Ларин, 90+5