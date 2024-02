Примера. Альмерия — Атлетико 2:2. Запасной Милана подарил сенсацию

Очень слабый матч и закономерная потеря очков "Матрасниками".

"Атлетико" быстро открыл счет благодаря почти гениальному проходу с прострелом от Рейнилду точно на ногу Корреа, но больше в первом тайме не предложил ничего.

Конечно, "Альмерия" этим воспользовалась. Облак еле отбил дальний удар Лосано, но вот с попыткой Луки Ромеро уже не справился — и это 1:1.

Было заметно, что "Матрасникам" не хватает темпа, интенсивности; у них было слишком много разрывов между линиями. Усталость после ЛЧ плюс травма Гризманна подкашивали команду.

В начале второго тайма после замен от Диего Симеоне "Атлетико" последний раз попытался вытащить игру. Один гол забил де Пауль в сольном проходе; еще раз Рикельме хорошо бил издали, но попал в перекладину.

Впрочем, хотя бы на 20 минут этого запала не хватило, и вскоре Ромеро оформил дубль — на сей раз, арендованный у "Милана" аргентинец разыграл эффектную комбинацию с Виерой. Защита мадридцев на это только смотрела, но не мешала.

2 - Luka Romero is the second player in @UDAlmeria_Eng ????⚪️ @LaLigaEn history to score a brace in his first start after Rodri Ríos against Villarreal in August 2013. Hope. pic.twitter.com/pqdMva4MhT