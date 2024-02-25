Позиции Барселоны и Реал Мадрида окажут влияние на финансовое состояние федерации футбола Испании

Если "Реал Мадрид" и "Барселона" не займут верхушку чемпионата Испании, Королевская испанская футбольная федерация потеряет 5 миллионов евро. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Как говориться в издании, Королевская испанская футбольная федерация подписала контракт с Саудовской Аравией, где в январе проводится Суперкубок Испании. Если "Барса" или мадридский "Реал" не окажутся в числе двух лучших команд по итогам нынешнего сезона чемпионата Испании, то Королевская испанская футбольная федерация потеряет 5 миллионов евро.

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Напомним, на текущий момент лидером чемпионата Испании является "Реал Мадрид" который набрал 62 очка, "Барселона" отстает от "сливочных" на пять очков. Но в свою очередь, сине-гранатовые опережают "Жирону" на одно очко, однако "Жирона" имеет игру в запасе.