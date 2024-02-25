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Агент Флика присутствовал на последней игре Барселоны

Испания
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Агент Флика также представляет интересы Габри Вейги, Кристофера Нкунку и Шона Лонгстаффа

Агент Флика присутствовал на последней игре Барселоны

Getty Images / Global Images Ukraine

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Агент Ханс-Дитера Флика присутствовал во время игры "Барселоны" против "Хетафе", сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, агент немецкого специалиста Ханс-Дитера Флика Пини Захави присутствовал во время матча "Барселоны" в рамках чемпионата Испании против "Хетафе". Источник додает, что между Захави и президентом "Барселоны" Лапортой прекрасные отношения.

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Напомним, в январе этого года Хави Эрнандес объявил, что покинет пост главного тренера "Барселоны" в конце этого сезона.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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