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Агент Флика присутствовал на последней игре Барселоны
Агент Флика также представляет интересы Габри Вейги, Кристофера Нкунку и Шона Лонгстаффа
Getty Images / Global Images Ukraine
Агент Ханс-Дитера Флика присутствовал во время игры "Барселоны" против "Хетафе", сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, агент немецкого специалиста Ханс-Дитера Флика Пини Захави присутствовал во время матча "Барселоны" в рамках чемпионата Испании против "Хетафе". Источник додает, что между Захави и президентом "Барселоны" Лапортой прекрасные отношения.
Напомним, в январе этого года Хави Эрнандес объявил, что покинет пост главного тренера "Барселоны" в конце этого сезона.
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