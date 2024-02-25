Агент Флика присутствовал на последней игре Барселоны

Агент Ханс-Дитера Флика присутствовал во время игры "Барселоны" против "Хетафе", сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, агент немецкого специалиста Ханс-Дитера Флика Пини Захави присутствовал во время матча "Барселоны" в рамках чемпионата Испании против "Хетафе". Источник додает, что между Захави и президентом "Барселоны" Лапортой прекрасные отношения.

Читайте также Флик стал фаворитом у букмекеров на должность главного тренера в Барселоне

Напомним, в январе этого года Хави Эрнандес объявил, что покинет пост главного тренера "Барселоны" в конце этого сезона.