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Жирона — Райо Вальекано. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Жирона" — "Райо Вальекано": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.02.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto
“Жирона" после двух подряд поражений на полях "Реала" (0:4) и "Атлетика" (2:3) возвращается домой в надежде вернуться на победный путь.
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Соперник у каталонцев неоднозначный. С одной стороны, "Райо" не побеждает в чемпионате с 2 января, с другой — он сменил тренера и остановил "Реал" неделю назад (1:1).
То есть, гости теоретично могут удивить, но как будет на практике зависит, прежде всего, от "Жироны". У нее больше сильных исполнителей, и это она будет контролировать мяч и вести игру, а "Райо" планирует обороняться и контратаковать.
Чья модель по итогу возьмет верх — увидим в понедельник, 26 февраля, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало — в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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