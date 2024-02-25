Жирона — Райо Вальекано. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

“Жирона" после двух подряд поражений на полях "Реала" (0:4) и "Атлетика" (2:3) возвращается домой в надежде вернуться на победный путь.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Соперник у каталонцев неоднозначный. С одной стороны, "Райо" не побеждает в чемпионате с 2 января, с другой — он сменил тренера и остановил "Реал" неделю назад (1:1).

То есть, гости теоретично могут удивить, но как будет на практике зависит, прежде всего, от "Жироны". У нее больше сильных исполнителей, и это она будет контролировать мяч и вести игру, а "Райо" планирует обороняться и контратаковать.

Чья модель по итогу возьмет верх — увидим в понедельник , 26 февраля , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало — в 22:00 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Жирона - Райо Вальєкано Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>