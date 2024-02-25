Реал Мадрид – Севилья. АУДИО онлайн трансляция матча 26-го тура Примеры

UA-Футбол организует комментарий поединка 26-го тура чемпионата Испании между мадридским "Реалом" и "Севильей".

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Лидер Ла Лиги принимает у себя дома на "Сантьяго Бернабеу" одного из аутсайдеров турнирной таблицы. "Севилье" не грозит вылет, но ситуация у некогда ведущей команды Испании сейчас откровенно так себе. Отыграет ли на ноль Андрей Лунин? Ждет ли "Реал" легкая прогулка? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 25 февраля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Роман Синчук