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Примера. Реал Мадрид – Севилья 1:0. Королевский гол Модрича

Испания
Обновлено

38-летний вырвал победу для бланкос

Примера. Реал Мадрид – Севилья 1:0. Королевский гол Модрича

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" на своем поле минимально одолел "Севилью" благодаря мастерству звездного ветерана.

Как и предыдущие игры с "Лейпцигом" и "Райо", этот матч не был легким для Мадрида. Кажется, что после травмы Джуда Беллингема ему вообще любое очко дается сложно.

В первом тайме команда Анчелотти создала только один шанс, да и тот с нарушением правил - это Лукас Васкес забил после фола Начо.

"Севилья" ответила на это ударом Эн-Несири с 7-8 метров мимо ворот, и на этом все. Остальное время команды боролись в центре поля.

Второй тайм начался с еще одного обоюдного всплеска активности. У "Реала" в штангу пробил Вальверде, у "Севильи" замыкал прострел Ромеро, но блестяще отбил Лунин.

Вероятно, играй гости дальше в таком ключе, они бы выстояли сегодня, но постепенно "Нервион" садился все ниже и ниже, превращаясь из контратакующей команды в банальный "автобус". Это для него и стало роковым. Слишком много игроков "Реала" начало собираться возле штрафной "Севильи", выигрывая подбор за подбором, и очередной такой момент привел к голу.

Лука Модрич - это был он. На замахе 38-летний хорват убрал Сумаре и пальнул с 22 метров точно под штангу - без шансов для Нюланда.

Ну, а пропустив, "Севилья" уже не перестроилась, и эндшпиль провела безнадежно.

В таблице победа укрепила лидерство "Реала" - у него 65 очков, у "Барсы" - 57. Касательно "Севильи", она осталась 15-й с 24 баллами.

Примера, 26-й тур. Мадрид, “Сантьяго Бернабеу”

“Реал” Мадрид – “Севилья” 1:0

Гол: Модрич 81

“Реал”: Лунин – Лукас Васкес, Рюдигер, Начо (Модрич 75), Менди – Вальверде, Чуамени, Кроос – Диас (Себальос 90), Родриго (Альваро Родригес 90+4), Винисиус

“Севилья”: Нюланд – Окампос, Салас (Ньянзу 90+1), Рамос, Баде, Навас (Хуанли 75) – Соу, Сумаре, Торрес (Сусо 75) – Ромеро (Велис 75), Эн-Несири

Предупреждения: Кроос 35 – Окампос 70, Ньянзу 90+1

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
26.02.2024 в 00:15
Вымучили. Если Анчелотти и дальше так планирует играть, то так можно важных очков по концу сезона не досчитаться..
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Комментарии 5
oda1979 (Запорожье)
26.02.2024 в 00:15
Вымучили. Если Анчелотти и дальше так планирует играть, то так можно важных очков по концу сезона не досчитаться..
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metall5291 (Kharkiv)
26.02.2024 в 00:09
Всех , кто за Реал - с победой. Она, как я и предполагал, оказалась непростой. Все решил один эпизод и один человек. Из смешного, замена судьи, против которого изначально было руководство Реала.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
26.02.2024 в 00:10
так они ж его до матча ещё "заменили")))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
26.02.2024 в 00:10
и что рамос так СЛАБЕНЬКО в защите сыграл?))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
26.02.2024 в 00:07
негригер при навесе был в офсайде
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