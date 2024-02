Примера. Реал Мадрид – Севилья 1:0. Королевский гол Модрича

"Реал" на своем поле минимально одолел "Севилью" благодаря мастерству звездного ветерана.

Как и предыдущие игры с "Лейпцигом" и "Райо", этот матч не был легким для Мадрида. Кажется, что после травмы Джуда Беллингема ему вообще любое очко дается сложно.

В первом тайме команда Анчелотти создала только один шанс, да и тот с нарушением правил - это Лукас Васкес забил после фола Начо.

"Севилья" ответила на это ударом Эн-Несири с 7-8 метров мимо ворот, и на этом все. Остальное время команды боролись в центре поля.

1 - At 38 years and 169 days, @realmadriden's Luka Modrić has become the second oldest player to score from outside the box in LaLiga since at least the 2003/04 season, after Jorge Molina (two goals, the last at 40 years and 15 days). Eternal. pic.twitter.com/c9yQkwG51t