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“Каждую неделю он тихо делает два-три сейва, которые спасают Реал”. В Испании оценили игру Лунина в матче с Севильей

Испания

Вновь положительные оценки

“Каждую неделю он тихо делает два-три сейва, которые спасают Реал”. В Испании оценили игру Лунина в матче с Севильей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Героем матча между “Реалом” и “Севильей” стал Лука Модрич, который забил победный гол “бланкос” красивейшим ударом. Но свои комплименты за игру получил и Андрей Лунин.

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“Лунин продолжает делать свое дело, – пишет Marca. – Украинский кипер проводит выдающийся сезон. Без лишнего шума, каждую неделю он делает два или три сейва, которые спасают команду. Против “Севильи” он сделал удивительный сейв, остановив коленом ударом Ромеро. Гол не был забит благодаря чуду от кипера, который прибавляет с уверенностью каждую неделю”.

Положительно оценила игру украинца и издание AS.

“Лунин остановил атаку “Севильи” сыграв на чистом рефлексе при ударе Ромеро. Он продолжает прогрессировать с каждым матче после своей выдающейся игры в Лейпциге. Куртуа начинает видеть, что его место в основе под опасностью”.

Статистические порталы сгенерировали Лунину неплохие баллы. От Sofascore украинский кипер получил 7.2 балла, от Whoscored – 6.9.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.02.2024 в 01:06
Хто там стогнав, що Луніну потрібно йти з Реалу? Як бачите: наполегивість, професіоналізм та щоденна праця - запорука успіху! А успіх без страждань не дається ніколи. Як то кажуть - викусіть...
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.02.2024 в 01:06
Хто там стогнав, що Луніну потрібно йти з Реалу? Як бачите: наполегивість, професіоналізм та щоденна праця - запорука успіху! А успіх без страждань не дається ніколи. Як то кажуть - викусіть...
Ответить
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