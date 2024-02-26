“Каждую неделю он тихо делает два-три сейва, которые спасают Реал”. В Испании оценили игру Лунина в матче с Севильей

Героем матча между “Реалом” и “Севильей” стал Лука Модрич, который забил победный гол “бланкос” красивейшим ударом. Но свои комплименты за игру получил и Андрей Лунин.

“Лунин продолжает делать свое дело, – пишет Marca. – Украинский кипер проводит выдающийся сезон. Без лишнего шума, каждую неделю он делает два или три сейва, которые спасают команду. Против “Севильи” он сделал удивительный сейв, остановив коленом ударом Ромеро . Гол не был забит благодаря чуду от кипера, который прибавляет с уверенностью каждую неделю”.

Положительно оценила игру украинца и издание AS.

“Лунин остановил атаку “Севильи” сыграв на чистом рефлексе при ударе Ромеро. Он продолжает прогрессировать с каждым матче после своей выдающейся игры в Лейпциге. Куртуа начинает видеть, что его место в основе под опасностью”.

Статистические порталы сгенерировали Лунину неплохие баллы. От Sofascore украинский кипер получил 7.2 балла, от Whoscored – 6.9.