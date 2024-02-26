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Реал достиг устной договорённости с Альфонсо Дэвисом - The Athletic

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Реал достиг устной договорённости с Альфонсо Дэвисом - The Athletic

Marca

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Мадридский "Реал" достиг устной договорённости с левым защитником "Баварии" Альфонсо Дэвис о его трансфере в летнее трансферное окно. Об этом сообщает издание The Athletic.

По данным источника, сейчас существуют два возможных варианта развития событий. В первом случае "королевский клуб" готов выкупить Дэвиса по заниженной сумме (по аналогии с трансферами Крооса и Алабы в том же направлении), так как летом следующего года у канадца истекает контракт с мюнхенцами. Во втором - "сливочные" готовы подождать ещё один год, и заполучить игрока после завершения сезона 2024/25 в качестве свободного агента.

Несмотря на предварительный интерес со стороны "Барселоны", а также ряда клубов Англии, на данном этапе Дэвис предпочитает перейти именно в "Реал Мадрид".

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Опубликовал: Александр Бураков
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