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Реал достиг устной договорённости с Альфонсо Дэвисом - The Athletic
Канадец всё ближе к Мадриду
Marca
Мадридский "Реал" достиг устной договорённости с левым защитником "Баварии" Альфонсо Дэвис о его трансфере в летнее трансферное окно. Об этом сообщает издание The Athletic.
По данным источника, сейчас существуют два возможных варианта развития событий. В первом случае "королевский клуб" готов выкупить Дэвиса по заниженной сумме (по аналогии с трансферами Крооса и Алабы в том же направлении), так как летом следующего года у канадца истекает контракт с мюнхенцами. Во втором - "сливочные" готовы подождать ещё один год, и заполучить игрока после завершения сезона 2024/25 в качестве свободного агента.
Несмотря на предварительный интерес со стороны "Барселоны", а также ряда клубов Англии, на данном этапе Дэвис предпочитает перейти именно в "Реал Мадрид".
⚡️— Mario Cortegana (@MarioCortegana) February 26, 2024
Real Madrid reach verbal agreement with Alphonso Davies over transfer from Bayern Munich
@honigstein
@TheAthleticFC https://t.co/2R1BWkFsVx
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