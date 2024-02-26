Жирона - Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Жироне" очень трудно выдерживать темп, который предлагает "Реал". Но это темп борьбы за чемпионство. А есть еще задача с попаданием в Лигу чемпионов – и здесь команде Мичела все по силам. Но таких соперников как "Райо Вальекано" надо побеждать.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Матч Ла Лиги состоится в понедельник, 26-го февраля, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

Примера. 26-й тур

26 февраля. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" 22:00 "Райо Вальекано"

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа

Трансляция: MEGOGO Футбол 1