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Жирона - Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Жирона - Райо Вальекано: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.02.24 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
"Жироне" очень трудно выдерживать темп, который предлагает "Реал". Но это темп борьбы за чемпионство. А есть еще задача с попаданием в Лигу чемпионов – и здесь команде Мичела все по силам. Но таких соперников как "Райо Вальекано" надо побеждать.
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Матч Ла Лиги состоится в понедельник, 26-го февраля, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.
Примера. 26-й тур
26 февраля. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" 22:00 "Райо Вальекано"
Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Дивитися трансляцію матчу Жирона - Райо ВальєканоСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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alex.belogubko (одесса)
26.02.2024 в 19:09
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