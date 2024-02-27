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Мичел - после победы над Райо Вальекано: Наша цель - Лига чемпионов
Речи о чемпионстве пока не идёт
Football Espana
Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес прокомментировал крупную победу над "Райо Вальекано" (3:0) в матче 26-го тура чемпионата Испании.
"Мы хотели контролировать игру и оказывать давление в игре, хотя нам не хватало стабильности из-за того, что мы хотели действовать слишком вертикально. Однако мы хорошо контролировали их наступательные действия, и я не видел никакой опасности для наших ворот. Я доволен, но нам следовало улучшить игру в последней трети поля в первом тайме. Мы знали, что это будет тяжелая и сложная игра.
У нас много молодых футболистов, и мы хотим испытать давление, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Я всегда хочу этого для своей команды, потому что мы переживаем прекрасный момент и должны наслаждаться им. Нужно ценить то, что делает команда. Я хочу, чтобы игроки приходили с радостью, и у них не возникало бы ощущения тяжести в ногах перед важными поединками. Наша цель – Лига чемпионов", - цитирует Мичела Mundo Deportivo.
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