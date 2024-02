Мадридский Реал Андрея Лунина установил новый клубный рекорд

Мадридский "Реал", за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, установил новый клубный рекорд.

По данным OptaJose, в этом сезоне "белые" пропустили лишь 16 голов в 26 матчах Ла Лиги. Это лучший показатель в защите на этом этапе соревнований в истории мадридского клуба.

Сейчас подопечные Анчелотти лидируют в турнирной таблице в высшем дивизионе Испании и имеют 65 баллов.

