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Мадридский Реал Андрея Лунина установил новый клубный рекорд
Лучший показатель в защите за всю историю клуба в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun
Мадридский "Реал", за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, установил новый клубный рекорд.
По данным OptaJose, в этом сезоне "белые" пропустили лишь 16 голов в 26 матчах Ла Лиги. Это лучший показатель в защите на этом этапе соревнований в истории мадридского клуба.
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Сейчас подопечные Анчелотти лидируют в турнирной таблице в высшем дивизионе Испании и имеют 65 баллов.
16 - @realmadriden have conceded just 16 goals in 26 games in LaLiga 2023/24, the best defensive record at this stage of the competition in their history. Security. pic.twitter.com/MZn06cyDk4— OptaJose (@OptaJose) February 27, 2024
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