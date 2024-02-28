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Выход островитян в первый финал за 21 год. Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 (4:5). Видео голов и обзор матча

Испания

Сенсация в Сан-Себастьяне

Выход островитян в первый финал за 21 год. Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 (4:5). Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Новина українською

В ответном матче полуфинала Кубка Испании "Мальорка" сенсационно прошла "Реал Сосьедад" на "Аноэте", и вышла в финал турнира.

В первом тайме лучший шанс отличиться был у хозяев - не попал с одиннадцатиметрового удара Браис Мендес. После перерыва счёт в поединке открыл Гонсалес Апуд, ответный гол за басков провёл Микель Оярсабаль.

За дополнительное время команды также не определили победителя. Судьба игры решилась в серии пенальти, где победу праздновали "островитяне" - 5:4.

Соперник "Мальорки" определится в паре "Атлетик" - "Атлетико". Первый матч завершился в пользу баскского коллектива со счётом 1:0.

1/2 финала Кубка короля, ответный матч.
Сан-Себастьян. "Аноэта"
"Реал Сосьедад" - "Мальорка" - 1:1 (по пенальти 4:5)
Голы: Оярсабаль, 71 — Гонсалес, 50

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Кубок короля. Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 (4:5). Островитяне по пенальти прошли в финал
Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Мальорка Кубок Испании-2024
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Бураков
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