Выход островитян в первый финал за 21 год. Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 (4:5). Видео голов и обзор матча

В ответном матче полуфинала Кубка Испании "Мальорка" сенсационно прошла "Реал Сосьедад" на "Аноэте", и вышла в финал турнира.

В первом тайме лучший шанс отличиться был у хозяев - не попал с одиннадцатиметрового удара Браис Мендес. После перерыва счёт в поединке открыл Гонсалес Апуд, ответный гол за басков провёл Микель Оярсабаль.

За дополнительное время команды также не определили победителя. Судьба игры решилась в серии пенальти, где победу праздновали "островитяне" - 5:4.

Соперник "Мальорки" определится в паре "Атлетик" - "Атлетико". Первый матч завершился в пользу баскского коллектива со счётом 1:0.

1/2 финала Кубка короля, ответный матч.

Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Мальорка" - 1:1 (по пенальти 4:5)

Голы: Оярсабаль, 71 — Гонсалес, 50