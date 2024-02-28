Стало известно, когда Беллингем может вернуться на поле после травмы

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем должен вернуться в строй в ближайшее время.

Как сообщает Marca, главная цель "королевского клуба" - подвести игрока в полной готовности к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лейпцига", хотя определённое игровое время Джуд может получить уже в эту субботу в поединке с "Валенсией" в Ла Лиге.

Напомним, последний поединок Беллингем появлялся на поле во время победной игры против "Жироны" (4:0) на "Сантьяго Бернабеу". Тогда англичанин оформил дубль.