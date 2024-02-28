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Реал обсудит подписание нового контракта с Луниным в конце сезона - Marca

Испания
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Скоро определиться судьба украинца в королевском клубе

Реал обсудит подписание нового контракта с Луниным в конце сезона - Marca

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" обсудит с украинским голкипером команды Андреем Луниным подписание нового контракта в конце нынешнего сезона, сообщает испанское издание Marca.

В начале этого года Лунин окончательно закрепился в качестве основного вратаря "королевского клуба" до момента возвращения в строй Тибо Куртуа.

Отмечается, что руководство "сливочных" довольно выступлениями украинца, и готово представить свои позиции касательно условий нового соглашения. На данный момент процесс находится на ранней стадии.

Действующий контракт Лунина с "Реалом" истекает в июне 2025 года.

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Реал (Мадрид) контракт Андрей Лунин
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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