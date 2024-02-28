Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал обсудит подписание нового контракта с Луниным в конце сезона - Marca
Скоро определиться судьба украинца в королевском клубе
Getty Images / Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" обсудит с украинским голкипером команды Андреем Луниным подписание нового контракта в конце нынешнего сезона, сообщает испанское издание Marca.
В начале этого года Лунин окончательно закрепился в качестве основного вратаря "королевского клуба" до момента возвращения в строй Тибо Куртуа.
Отмечается, что руководство "сливочных" довольно выступлениями украинца, и готово представить свои позиции касательно условий нового соглашения. На данный момент процесс находится на ранней стадии.
Действующий контракт Лунина с "Реалом" истекает в июне 2025 года.
Популярное сейчас
- Предшественник Дани Алвеса: как Адам Джонсон разрушил жизнь ради собственного удовольствия
- Гол Кристиана Шевченко вывел Уотфорд U-17 в финал юношеского турнира
- Пента-трик Холанда, ошибка Александрии, успех женской сборной. Главные новости за 27 февраля
- “Каждую неделю он тихо делает два-три сейва, которые спасают Реал”. В Испании оценили игру Лунина в матче с Севильей
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка товарища Зинченко по линии обороны Арсенала. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена и персональный фитнес-тренер одного из лидеров Атлетико