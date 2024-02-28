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Игроком сборной Германии заинтересовалась Барселона

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Кроме Барселони игроком заинтересовались несколько европейских клубов

Игроком сборной Германии заинтересовалась Барселона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "РБ Лейпциг" и сборной Германии Давид Раум привлек внимание нескольких европейских клубов.

"Барселона" хочет подписать 25-летнего игрока, но испанцам придется конкурировать с клубами Премьер-Лиги и Бундеслиги, которые также стремятся осуществить трансфер защитника.

Давид Раум в высшем дивизионе Германии в этом сезоне сыграл 23 матча, в которых забил 2 гола и отдал 7 ассистов.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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