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Мать Мбаппе посетила Мадрид для поиска жилья и переговоров с клубом - Relevo

Испания

Мама футболиста уже разведывает обстановку

Мать Мбаппе посетила Мадрид для поиска жилья и переговоров с клубом - Relevo

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Файза Ламари, мать и агент нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, недавно побывала в Мадриде, сообщает Relevо.

По информации источника, Ламари находилась в сопровождении других людей из самого близкого круга игрока, чтобы подготовиться к переезду Мбаппе в испанскую столицу летом.

Одной из многочисленных целей поездки был поиск жилья для французского футболиста. Также отмечается, что Ламари общалась с представителями "Реала" относительно деталей контракта клуба с Килианом.

Ранее сообщалось, что помимо старшего сына Ламари, состав "сливочных" может пополнить 17-летний Этан Мбаппе, который сейчас преимущественно выступает за молодёжную команду "ПСЖ".

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Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен мадрид Килиан Мбаппе
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Александр Бураков
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