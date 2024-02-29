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Мать Мбаппе посетила Мадрид для поиска жилья и переговоров с клубом - Relevo
Мама футболиста уже разведывает обстановку
Gala
Файза Ламари, мать и агент нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, недавно побывала в Мадриде, сообщает Relevо.
По информации источника, Ламари находилась в сопровождении других людей из самого близкого круга игрока, чтобы подготовиться к переезду Мбаппе в испанскую столицу летом.
Одной из многочисленных целей поездки был поиск жилья для французского футболиста. Также отмечается, что Ламари общалась с представителями "Реала" относительно деталей контракта клуба с Килианом.
Ранее сообщалось, что помимо старшего сына Ламари,
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