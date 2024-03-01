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Валенсия — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Валенсия" — "Реал Мадрид": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.03.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Валенсия — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Victor Carretero/Real Madrid

UA-Футбол
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Лидер Примеры "Реал" приедет в гости на "Месталью", и это не обещает легкой жизни команде Карло Анчелотти.

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Вы ведь не забыли, как ее встретила валенсийская публика прошлой весной? Винисиуса так допекли расисты, что он в слезах покинул поле, и это привело к серьезным разборкам; даже реакция от бразильского президента последовала.

Да и потом, не только фанатами сильна "Месталья". "Валенсия" добыла здесь 24 из 36 своих очков, остановив, например, "Барселону" (1:1). Тем временем "Реал" на выезде оступался неоднократно - "Бетис", "Севилья", "Райо" готовы подтвердить.

Ну, и, конечно, противостояние Андрея Лунина и Романа Яремчука — это уже украинский след. Кто из наших по итогу окажется удачливее — узнаем в субботу, 2 марта, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало — в 22:00 по Киеву.

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