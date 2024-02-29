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Барселона планирует выпускать форму под собственным брендом

Испания
Обновлено

Клуб, вероятно, прекратит сотрудничество с Nike

Барселона планирует выпускать форму под собственным брендом

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado

Новина українською

"Барселона" планирует прекратить сотрудничество с американским брендом Nike, с которым работает с 1998 года.

Если они решатся это сделать, испанцы начнут выпускать форму под собственным брендом. "Барселона" планирует это делать с помощью компании, которая уже производит некоторую одежду для клуба.

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Окончательное решение будет принято в марте, а шансы продолжить сотрудничество с Nike невелики.

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Барселона Nike
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Источник:
sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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