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Барселона планирует выпускать форму под собственным брендом
Клуб, вероятно, прекратит сотрудничество с Nike
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado
"Барселона" планирует прекратить сотрудничество с американским брендом Nike, с которым работает с 1998 года.
Если они решатся это сделать, испанцы начнут выпускать форму под собственным брендом. "Барселона" планирует это делать с помощью компании, которая уже производит некоторую одежду для клуба.
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Окончательное решение будет принято в марте, а шансы продолжить сотрудничество с Nike невелики.
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Источник:sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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