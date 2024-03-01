В Мадриде задержан фан Атлетико, угрожавший одетой в футболку Винисиуса восьмилетней девочке

Испанская полиция арестовала болельщика мадридского "Атлетико" за использование расистских высказываний и угрозы смерти с целью терроризирования восьмилетной девочки, которая была одета в футболку игрока "Реала" Винисиуса Жуниора, сообщает Washington Post.

Полиция заявила, что нападение на ребёнка произошло 24-го сентября прошлого года, а у ребёнка случился панический приступ. Фаната опознали с помощью видеодоказательств.

Самый известный скандал бразильского футболиста с болельщиками "Атлетико" произошёл в январе 2023 года, когда группа фанов вывесила чучела с изображением Винисиуса перед мадридским дерби. После этого инцидента были арестованы четыре человека. Государственные прокуроры требуют посадить виновников в тюрьму на четыре года, если они будут признаны виновными в предполагаемом преступлении на почве ненависти.