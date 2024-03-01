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В Мадриде задержан фан Атлетико, угрожавший одетой в футболку Винисиуса восьмилетней девочке
Скандал за скандалом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанская полиция арестовала болельщика мадридского "Атлетико" за использование расистских высказываний и угрозы смерти с целью терроризирования восьмилетной девочки, которая была одета в футболку игрока "Реала" Винисиуса Жуниора, сообщает Washington Post.
Полиция заявила, что нападение на ребёнка произошло 24-го сентября прошлого года, а у ребёнка случился панический приступ. Фаната опознали с помощью видеодоказательств.
Самый известный скандал бразильского футболиста с болельщиками "Атлетико" произошёл в январе 2023 года, когда группа фанов вывесила чучела с изображением Винисиуса перед мадридским дерби. После этого инцидента были арестованы четыре человека. Государственные прокуроры требуют посадить виновников в тюрьму на четыре года, если они будут признаны виновными в предполагаемом преступлении на почве ненависти.
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