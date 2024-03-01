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Звезда Барселоны - лучший игрок месяца в Ла Лиге

Испания
Обновлено

Левандовский - лучший футболист Ла Лиги в феврале

Звезда Барселоны - лучший игрок месяца в Ла Лиге

Фото: https://twitter.com/FCBarcelona_es

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский признан лучшим игроком Ла Лиги в феврале.

35-летний поляк за второй месяц нового года забил четыре гола в четырех матчах.

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Всего в высшем дивизионе Испании в текущем сезоне Роберт Левандовский забил 12 мячей и отдал 5 ассистов в 24 поединках.

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Роберт Левандовский Барселона
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Источник:
la liga
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Saniabrunzan (Чернівці)
01.03.2024 в 21:25
25-річний поляк...)))думаю ще років 10 і побє всі рекорди Мессі і Роналду
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Комментарии 1
Saniabrunzan (Чернівці)
01.03.2024 в 21:25
25-річний поляк...)))думаю ще років 10 і побє всі рекорди Мессі і Роналду
Ответить
0
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