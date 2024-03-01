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Звезда Барселоны - лучший игрок месяца в Ла Лиге
Левандовский - лучший футболист Ла Лиги в феврале
Фото: https://twitter.com/FCBarcelona_es
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский признан лучшим игроком Ла Лиги в феврале.
35-летний поляк за второй месяц нового года забил четыре гола в четырех матчах.
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Всего в высшем дивизионе Испании в текущем сезоне Роберт Левандовский забил 12 мячей и отдал 5 ассистов в 24 поединках.
Barcelona’s Robert Lewandowski has won the La Liga Player of the Month award for February. ????????????— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) March 1, 2024
4 Matches ????️
4 Goals ⚽️ pic.twitter.com/nVviD54uXt
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Источник:la liga
Опубликовал: Екатерина Власова
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Saniabrunzan (Чернівці)
01.03.2024 в 21:25
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