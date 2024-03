Звезда Барселоны - лучший игрок месяца в Ла Лиге

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский признан лучшим игроком Ла Лиги в феврале.

35-летний поляк за второй месяц нового года забил четыре гола в четырех матчах.

Всего в высшем дивизионе Испании в текущем сезоне Роберт Левандовский забил 12 мячей и отдал 5 ассистов в 24 поединках.

