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"Один из факторов - это финансовое состояние": Деку - о поисках нового тренера
Не хотят ошибиться с решением
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Спортивный директор "Барселоны" Деку рассказал о том, как происходят поиски нового главного тренера.
"Назначение нового специалиста зависит от многих факторов. Один из них - это финансовый фактор.
Независимо от стиля каждого тренера, у "Барсы" есть схожий стиль футбола для всех тренеров клуба. Тренер должен уважать стиль "Барсы" в футболе.
Сейчас не так много свободных отличных тренеров. Мы будем делать шаги, чтобы прийти к правильному решению", — сказал Деку.
Напомним, нынешний главный тренер каталонцев Хави Эрнандес объявил, что покинет клуб по окончании нынешнего сезона.
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