"Один из факторов - это финансовое состояние": Деку - о поисках нового тренера

Спортивный директор "Барселоны" Деку рассказал о том, как происходят поиски нового главного тренера.

"Назначение нового специалиста зависит от многих факторов. Один из них - это финансовый фактор.

Независимо от стиля каждого тренера, у "Барсы" есть схожий стиль футбола для всех тренеров клуба. Тренер должен уважать стиль "Барсы" в футболе.

Сейчас не так много свободных отличных тренеров. Мы будем делать шаги, чтобы прийти к правильному решению", — сказал Деку.