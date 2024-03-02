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"Один из факторов - это финансовое состояние": Деку - о поисках нового тренера

Испания
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Не хотят ошибиться с решением

"Один из факторов - это финансовое состояние": Деку - о поисках нового тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Барселоны" Деку рассказал о том, как происходят поиски нового главного тренера.

"Назначение нового специалиста зависит от многих факторов. Один из них - это финансовый фактор.

Независимо от стиля каждого тренера, у "Барсы" есть схожий стиль футбола для всех тренеров клуба. Тренер должен уважать стиль "Барсы" в футболе.

Сейчас не так много свободных отличных тренеров. Мы будем делать шаги, чтобы прийти к правильному решению", — сказал Деку.

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Напомним, нынешний главный тренер каталонцев Хави Эрнандес объявил, что покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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