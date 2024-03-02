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Мальорка — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Мальорка" — "Жирона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.03.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot
"Жирона", которая лишь на 6 очков отстает в таблице от "Реала", приедет в гости к "Мальорке", которая на этой неделе вышла в финал Кубка короля.
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"Киноварь" меньше отдыхала и, возможно, Хавьеру Агирре придется проводить ротацию после 120 минут и серии пенальти на "Аноэте". С другой стороны, у "Мальорки" отменная домашняя статистика — всего 3 поражения в сезоне. В то же время "Жирона" в последних 5 выездах победила только раз.
Артем Довбик и Кристиан Стуани промолчали в пяти последних матчах — это новая проблема Мичела. Также важно, что в последних выездах на "Бернабеу" и "Сан-Мамесе" команда в сумме пропустила аж 7 голов.
Сумеют ли каталонцы исправить эти ошибки на "Сон Моиш" и удержаться в гонке с Мадридом - узнаем в воскресенье, 3 марта, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало — в 19:30 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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