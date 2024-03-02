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Лунин сыграет за Реал 20-й матч в сезоне. Голкипер попал в старт на игру с Валенсией

Испания
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Так держать!

Лунин сыграет за Реал 20-й матч в сезоне. Голкипер попал в старт на игру с Валенсией

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер Андрей Лунин попал в стартовую 11-ку Карло Анчелотти на матч против "Валенсии". Эта игра станет для Андрея 20-й за "Реал" в текущем сезоне.

Будет ли в старте "летучих мышей" нападающий Роман Яремчук - станет известно позже.

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Поединок 27-го тура "Валенсия" - "Реал" начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Реал Мадрид
Опубликовал: Виктор Иванчук
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