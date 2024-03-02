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Лунин сыграет за Реал 20-й матч в сезоне. Голкипер попал в старт на игру с Валенсией
Так держать!
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский голкипер Андрей Лунин попал в стартовую 11-ку Карло Анчелотти на матч против "Валенсии". Эта игра станет для Андрея 20-й за "Реал" в текущем сезоне.
Будет ли в старте "летучих мышей" нападающий Роман Яремчук - станет известно позже.
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???? ¡Nuestro XI inicial!@UnicajaBanco | #ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/cnB3LwpPso— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 2, 2024
Поединок 27-го тура "Валенсия" - "Реал" начнется в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:Реал Мадрид
Опубликовал: Виктор Иванчук
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