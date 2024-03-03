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Реал Мадрид подаст апелляцию на удаление Беллингема

Испания
Обновлено

Не согласны с решением судьи

Реал Мадрид подаст апелляцию на удаление Беллингема

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateo Villalba

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"Реал Мадрид" подаст апелляцию на удаление Джуда Беллингема в матче с "Валенсией".

В матче 27-го тура чемпионата Испании "Реал Мадрид" встретился с "Валенсией". В компенсированное ко второму тайму время игрок "Реал Мадрида" Джуд Беллингем забил гол, но судья матча Хесус Хиль Мансано вместо того, чтобы засчитать гол, дав свисток о завершении игры, и не засчитал гол мадридского "Реала". Беллингем получил красную карточку за то, что выразил недовольство решением судьи. Ему грозит дисквалификация на 2-3 матча.

Отмечается, что апелляцию, которую подаст "Реал Мадрид" будет рассмотрена не позже четверга.

Напомним, матч завершился со счетом 2:2. Голы забивали в "Валенсии" Уго Дуро 27, Яремчук, 30. У "Реал Мадрида": Винисиус Жуниор 45+5, 76.

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Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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