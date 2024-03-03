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Мальорка – Жирона: смотреть Live видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Каталонцы приедут на Балеарские острова
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В прошлом туре "Жирона" перервала свою трехматчевую безвыигрышную серию. Под удар попал "Райо Вальекано", разгром которого начал Цыганков. Сегодня каталонцы сыграют против соседа предыдущего соперника в турнирной таблице – "Мальорки".
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Чемпионат Испании, 27 тур
3 марта, 19:30. "Сон Муа" (Пальма)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Трансляція матчу Мальорка - ЖиронаСмотреть трансляцию
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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