Мичел: Мы продолжаем борьбу за Лигу чемпионов

Наставник "Жироны" Мичел поделился мыслями с журналистами относительно поражения в матче с "Мальоркой":

"Мы допустили много брака и нам не хватало агрессивности в атаках. Мы не получили очки, что было самое важное, но мы понимаем, что "Атлетик" и "Барселона" являются прямыми конкурентами, которые также сегодня проводят очный поединок. Кто-то из них, или же обе команды не получат три очка, и очевидно, что мы продолжим борьбу за Лигу чемпионов.

Три поражения подряд на выезде? Это были совершенно разные матчи. Сегодня я разочарован результатом, но не нашим отношением к делу", - ответил на вопросы во время пресс-конференции главный тренер "Жироны".