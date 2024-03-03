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Мичел: Мы продолжаем борьбу за Лигу чемпионов
Наставник Жироны - о поражении от Мальорки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Жироны" Мичел поделился мыслями с журналистами относительно поражения в матче с "Мальоркой":
"Мы допустили много брака и нам не хватало агрессивности в атаках. Мы не получили очки, что было самое важное, но мы понимаем, что "Атлетик" и "Барселона" являются прямыми конкурентами, которые также сегодня проводят очный поединок. Кто-то из них, или же обе команды не получат три очка, и очевидно, что мы продолжим борьбу за Лигу чемпионов.
Три поражения подряд на выезде? Это были совершенно разные матчи. Сегодня я разочарован результатом, но не нашим отношением к делу", - ответил на вопросы во время пресс-конференции главный тренер "Жироны".
В матче приняли участие Довбик и Цыганков, но не смогли повлиять на счет.
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