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Мадридский Реал настроен подписать Альфонсо Дэвиса

Испания
Обновлено

23-летний игрок близок к трансферу в Реал

Мадридский Реал настроен подписать Альфонсо Дэвиса

Фото: Bavarian Football Works

Новина українською

"Реал Мадрид" настроен подписать левого защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса.

По информации Фабрицио Романо, испанцы продолжают работать над трансфером 23-летнего игрока, но клуб не намерен платить сумасшедшую сумму "Баварии".

Дэвис в этом сезоне Бундеслиги сыграл 19 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

Читайте такжеИзвестная сумма, за которую Бавария готовая отпустить Дэвиса в Реал Мадрид
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Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Альфонсо Дэвис
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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