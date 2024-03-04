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Мадридский Реал настроен подписать Альфонсо Дэвиса
23-летний игрок близок к трансферу в Реал
Фото: Bavarian Football Works
"Реал Мадрид" настроен подписать левого защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса.
По информации Фабрицио Романо, испанцы продолжают работать над трансфером 23-летнего игрока, но клуб не намерен платить сумасшедшую сумму "Баварии".
Дэвис в этом сезоне Бундеслиги сыграл 19 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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