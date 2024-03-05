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Реал планирует выкупить одноклубника Довбика и Цыганкова

Испания

Мигель может вернуться в родной клуб

Реал планирует выкупить одноклубника Довбика и Цыганкова

Barcelona noticias

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Левый защитник Мигель Гутьеррес, права на которого принадлежат "Жироне", в летнее трансферное окно вернётся в мадридский "Реал". Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, "королевский" клуб намерен воспользоваться опцией обратного выкупа игрока за восемь миллионов евро.

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Гутьеррес - воспитанник "Реала". С 2022 года выступает в составе "Жироны". Трудовое соглашение 22-летнего латераля с каталонским клубом рассчитано до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне на счету Мигеля один гол и шесть результативных передач в 30 матчах во всех турнирах.

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Реал (Мадрид) Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона Мигель Гутьеррес
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Источник:
Cadena SER
Опубликовал: Александр Бураков
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