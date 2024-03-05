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Одноклубник Яремчука в Валенсии рискует завершить карьеру после жуткой травмы колена в игре с Реалом
Карьера защитника под угрозой
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Центральный защитник "Валенсии" Муктар Диакаби может завершить профессиональную карьеру футболиста, указывается в публикации L'Equipe.
Такое мнение выразил хирург-ортопед, а по совместительству врач Университетской клинической больницы Валенсии - Энрике Гастальди.
"У Диакаби самая серьезная травма колена, которую только может получить футболист. При подобных травмах в первую очередь проверяется, сможет ли пациент снова ходит. Это пугает. Вывих привел к разрыву передней крестообразной связки и задней крестообразной связки. Это очень серьезная, необычная травма. Чтобы кость вышла, связки должны порваться. Речь идет о четырех или пяти связках, и это требует тщательного дальнейшего исследования", - приводит слова Гастальди L'Equipe.
Напомним, в концовке матча между "Валенсией" и "Реала" в Ла Лиге Диакаби получил страшную травму колена в результате столкновения с полузащитником "сливочных" Орельеном Чуамени, который нечаянно упал на ногу гвинейцу.
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