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Анчелотти: Я счастлив в Реале, мне нравится руководить здесь всем

Испания

Тренер Реала доволен своим положением в клубе

Анчелотти: Я счастлив в Реале, мне нравится руководить здесь всем

rea lmadrid

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил, что не собираюсь покидать клуб.

"Я обожаю свою работу и люблю ее в "Реале", мне нравится руководить здесь всем - и разделять с командой счастливые моменты и не очень. Я очень счастлив, потому что я в лучшем клубе мира".

Сейчас подопечные Анчелотти лидируют в турнирной таблице Ла Лиги и имеют 66 баллов.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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