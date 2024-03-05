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Барселона показала фото как будет выглядеть Камп Ноу после реконструкции

Испания

Каталонский колледж архитекторов обнародовал новые визуализации легендарного стадиона

Барселона показала фото как будет выглядеть Камп Ноу после реконструкции

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado

Новина українською

В социальных сетях "Барселона" продемонстрировала как будет выглядеть стадион "Камп Ноу" после реконструкции.

4 марта, клуб представил проект Spotify Camp Nou на мероприятии, организованном на территории Ассоциации архитекторов Каталонии.

Вице-президент "Барсы" Форт вместе с руководителем технического офиса Espai Barça Луисом Мойей и членами проектной группы представили все детали будущего стадиона коллегиальным архитекторам.

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Источник:
fc barcelona
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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FerunNiick
05.03.2024 в 20:49
Оригінально-молодці каталонці !
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Комментарии 1
FerunNiick
05.03.2024 в 20:49
Оригінально-молодці каталонці !
Ответить
0
0

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