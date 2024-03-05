Барселона показала фото как будет выглядеть Камп Ноу после реконструкции

В социальных сетях "Барселона" продемонстрировала как будет выглядеть стадион "Камп Ноу" после реконструкции.

4 марта, клуб представил проект Spotify Camp Nou на мероприятии, организованном на территории Ассоциации архитекторов Каталонии.

Вице-президент "Барсы" Форт вместе с руководителем технического офиса Espai Barça Луисом Мойей и членами проектной группы представили все детали будущего стадиона коллегиальным архитекторам.