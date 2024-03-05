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Барселона показала фото как будет выглядеть Камп Ноу после реконструкции
Каталонский колледж архитекторов обнародовал новые визуализации легендарного стадиона
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado
В социальных сетях "Барселона" продемонстрировала как будет выглядеть стадион "Камп Ноу" после реконструкции.
4 марта, клуб представил проект Spotify Camp Nou на мероприятии, организованном на территории Ассоциации архитекторов Каталонии.
Вице-президент "Барсы" Форт вместе с руководителем технического офиса Espai Barça Луисом Мойей и членами проектной группы представили все детали будущего стадиона коллегиальным архитекторам.
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Источник:fc barcelona
Опубликовал: Екатерина Власова
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FerunNiick
05.03.2024 в 20:49
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