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Испанская прокуратура требует почти 5 лет тюрьмы для Карло Анчелотти за сокрытие доходов
Крайне неприятные новости для наставника Лунина
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Прокуратура Мадрида требует четыре года и девять месяцев тюремного заключения для главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти за хищение у налоговой более миллиона евро в период своей первой каденции в "королевском" клубе с 2013 по 2015 год.
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Согласно обвинительному заключению, итальянец указал в своей декларации о доходах только вознаграждение за личную работу, полученную от "Реала", но не указал доходы, связанные с использованием его имиджевых прав, которые он передал другим организациям. Прокуратура обвиняет 64-летнего специалиста в двух преступлениях против налоговых органов.
Отметим, что это не первые проблемы Анчелотти с правосудием. Ранее сообщалось, что
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