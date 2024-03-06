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Испанская прокуратура требует почти 5 лет тюрьмы для Карло Анчелотти за сокрытие доходов

Испания
Обновлено

Крайне неприятные новости для наставника Лунина

Испанская прокуратура требует почти 5 лет тюрьмы для Карло Анчелотти за сокрытие доходов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Прокуратура Мадрида требует четыре года и девять месяцев тюремного заключения для главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти за хищение у налоговой более миллиона евро в период своей первой каденции в "королевском" клубе с 2013 по 2015 год.

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Согласно обвинительному заключению, итальянец указал в своей декларации о доходах только вознаграждение за личную работу, полученную от "Реала", но не указал доходы, связанные с использованием его имиджевых прав, которые он передал другим организациям. Прокуратура обвиняет 64-летнего специалиста в двух преступлениях против налоговых органов.

Отметим, что это не первые проблемы Анчелотти с правосудием. Ранее сообщалось, что наставник "сливочных" предстанет перед судом из-за финансовых махинаций.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) налоги
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
06.03.2024 в 12:50
Та ні, не може такого бути. Брешуть.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
06.03.2024 в 12:50
Та ні, не може такого бути. Брешуть.
Ответить
0
0

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