Испанская прокуратура требует почти 5 лет тюрьмы для Карло Анчелотти за сокрытие доходов

Прокуратура Мадрида требует четыре года и девять месяцев тюремного заключения для главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти за хищение у налоговой более миллиона евро в период своей первой каденции в "королевском" клубе с 2013 по 2015 год.

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Согласно обвинительному заключению, итальянец указал в своей декларации о доходах только вознаграждение за личную работу, полученную от "Реала", но не указал доходы, связанные с использованием его имиджевых прав, которые он передал другим организациям. Прокуратура обвиняет 64-летнего специалиста в двух преступлениях против налоговых органов.