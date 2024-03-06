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Уже на подходе. Известна точная дата, когда Куртуа вернется в общую группу Реала
Тибо вернется в общую группу в конце марта
Фото: Goal.com
Авторитетное испанское издание Marca сообщило, когда вернется в общую группу команды голкипер "
Источник пишет о том, что бельгиец, который перенес тяжелую травму, уже тренируется с командой, однако пока что в щадящем режиме. Тибо набирает физическую форму, работает с мячом, однако его пока что не подпускают к двухсторонкам и другим контактным упражнениям.
Отмечается, что согласно графику восстановления, голкипер начнет работать в полную силу и учавствовать во всех общих тренировках команды с 27 марта.
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Напомним, что ранее главный тренер мадридцев Карло Анчелотти рассказал, что вратарь вернется в середине апреля и может попасть в заявку "сливочных" на матч Ла Лиги против "Мальорки", который пройдет 14 апреля.
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