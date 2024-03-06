Реал подаст апелляцию на двухматчевую дисквалификацию Беллингема

"Реал" обжалует подаст апелляцию по дисквалификации Джуда Беллингема на 2 матча Ла Лиги за пренебрежительное отношение к арбитру матча чемпионата с "Валенсией" (2:2).

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Об этом сообщил главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти.

"Мы обжалуем 2-матчевую дисквалификацию Беллингема. Нам это кажется несправедливым", – сказал Анчелотти.

Напомним, в компенсированное ко второму тайму время на 99-й минуте главный арбитр встречи Хиль Мансано не засчитал третий гол Беллингема в ворота "Валенсии", дав финальный свисток за мгновение до подачи Браима Диаса. Англичанин высказал в эмоциональной форме своё возмущение решением судьи, за что получил красную карточку.