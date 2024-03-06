Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал подаст апелляцию на двухматчевую дисквалификацию Беллингема
Об этом сообщил Карло Анчелотти
Фото: пресслужби ФК "Реал" Мадрид
"Реал" обжалует подаст апелляцию по дисквалификации Джуда Беллингема на 2 матча Ла Лиги за пренебрежительное отношение к арбитру матча чемпионата с "Валенсией" (2:2).
Об этом сообщил главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти.
"Мы обжалуем 2-матчевую дисквалификацию Беллингема. Нам это кажется несправедливым", – сказал Анчелотти.
Напомним, в компенсированное ко второму тайму время на 99-й минуте главный арбитр встречи Хиль Мансано не засчитал третий гол Беллингема в ворота "Валенсии", дав финальный свисток за мгновение до подачи Браима Диаса. Англичанин высказал в эмоциональной форме своё возмущение решением судьи, за что получил красную карточку.
Популярное сейчас
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО
- Обыграли на выезде Грецию. Украина U-17 с победы начала элит-раунд отбора Евро-2024
- Когда утро действительно доброе. Ирина Морозюк порадовала фанатов откровенным фото. ФОТО
- Комитет судей не понял решения Мансано в матче Примеры с участием двух украинцев - Marca
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО