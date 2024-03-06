  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал подаст апелляцию на двухматчевую дисквалификацию Беллингема
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал подаст апелляцию на двухматчевую дисквалификацию Беллингема

Испания
Обновлено

Об этом сообщил Карло Анчелотти

Реал подаст апелляцию на двухматчевую дисквалификацию Беллингема

Фото: пресслужби ФК "Реал" Мадрид

Новина українською

"Реал" обжалует подаст апелляцию по дисквалификации Джуда Беллингема на 2 матча Ла Лиги за пренебрежительное отношение к арбитру матча чемпионата с "Валенсией" (2:2).

Читайте такжеБеллингем дисквалифицирован на два матча Ла Лиги за удаление в матче с Валенсией

Об этом сообщил главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти.

"Мы обжалуем 2-матчевую дисквалификацию Беллингема. Нам это кажется несправедливым", – сказал Анчелотти.

Напомним, в компенсированное ко второму тайму время на 99-й минуте главный арбитр встречи Хиль Мансано не засчитал третий гол Беллингема в ворота "Валенсии", дав финальный свисток за мгновение до подачи Браима Диаса. Англичанин высказал в эмоциональной форме своё возмущение решением судьи, за что получил красную карточку.

По теме
yellow-arrow
Жоан Лапорта: Рональд Араухо – лучший защитник в мире
yellow-arrow
Лунин получил средние оценки за ответный матч с РБ Лейпциг
yellow-arrow
Кащук начал сотрудничать со Смалийчуком, который пробует устроить вингера в Ла Лиге
Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
твіттер Фабріціо Романо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости