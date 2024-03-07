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Анчелотти - об обвинении в налоговых махинациях: Это старая история, которая длится с 2015 года. Я невиновен
Карлетто уверен в своей правоте
gianlucadimarzio
Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти убеждён в своей невиновности по делу о налоговых махинациях.
"Это старая история, длящаяся с 2015 года. Прокуратура считает, что я тогда был налоговым резидентом (Испании - прим.), а я им не был. Штраф в прокуратуре я уже заплатил.
Теперь адвокат ищет решение. Я убеждён в своей невиновности, и в том, что в 2015 году я не был резидентом, как они (в прокуратуре - прим.) думают. Посмотрим, что скажет судья", - приводит слова Карло AS.
Напомним, вчера
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