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Анчелотти - об обвинении в налоговых махинациях: Это старая история, которая длится с 2015 года. Я невиновен

Испания

Карлетто уверен в своей правоте

Анчелотти - об обвинении в налоговых махинациях: Это старая история, которая длится с 2015 года. Я невиновен

gianlucadimarzio

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Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти убеждён в своей невиновности по делу о налоговых махинациях.

"Это старая история, длящаяся с 2015 года. Прокуратура считает, что я тогда был налоговым резидентом (Испании - прим.), а я им не был. Штраф в прокуратуре я уже заплатил.

Теперь адвокат ищет решение. Я убеждён в своей невиновности, и в том, что в 2015 году я не был резидентом, как они (в прокуратуре - прим.) думают. Посмотрим, что скажет судья", - приводит слова Карло AS.

Напомним, вчера испанская прокуратура обвинила Анчелотти в хищении более миллиона евро в период своей первой каденции в "королевском" клубе с 2013 по 2015 год., за которые итальянскому специалисту может грозить четыре года и девять месяцев тюремного заключения.

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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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