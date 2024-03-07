Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона — Мальорка. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Барселона" — "Мальорка": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.03.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot
Пока еще чемпион Испании "Барселона" примет дома финалиста Кубка короля-2024 "Мальорку". Звучит, а?
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Да и на деле, матч нас ждет реально боевитый. У "Барсы" есть преимущество в классе, но его стало заметно меньше из-за кадровых потерь — по разным причинам матч пропустят Френки, Педри, Гави, Араухо и Бальде.
В то же время "Мальорка" сейчас на игровом и эмоциональном подъеме. Десять дней назад команда Хавьера Агирре по пенальти прошла "Сосьедад" на пути в финал Кубка, после чего уверенно нейтрализовала "Жирону" (1:0).
Эшелонированная, жесткая, агрессивная оборона — вот что ждет "Барсу" в этом матче. Справится ли с ней обескровленная команда Хави — увидим в пятницу, 8 марта, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало — в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Клопп против Гвардиолы, еврокубки и четыре дня УПЛ. Расписание футбола на 4 – 10 марта
- "Мы платим кучу денег, так что заткнитесь". Гвардиола назвал причину тяжёлого графика Манчестер Сити
- Тренер Украины U-19: Много детей уехало. Мне кажется, через 5-10 лет они начнут искать свои корни
- Стали известны оценки украинцев Жироны за матч против Мальорки: у Цыганкова больший балл, чем у Довбика
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО