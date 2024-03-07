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Барселона — Мальорка. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Барселона" — "Мальорка": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.03.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Барселона — Мальорка. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot

UA-Футбол
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Пока еще чемпион Испании "Барселона" примет дома финалиста Кубка короля-2024 "Мальорку". Звучит, а?

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Да и на деле, матч нас ждет реально боевитый. У "Барсы" есть преимущество в классе, но его стало заметно меньше из-за кадровых потерь — по разным причинам матч пропустят Френки, Педри, Гави, Араухо и Бальде.

В то же время "Мальорка" сейчас на игровом и эмоциональном подъеме. Десять дней назад команда Хавьера Агирре по пенальти прошла "Сосьедад" на пути в финал Кубка, после чего уверенно нейтрализовала "Жирону" (1:0).

Эшелонированная, жесткая, агрессивная оборона — вот что ждет "Барсу" в этом матче. Справится ли с ней обескровленная команда Хави — увидим в пятницу, 8 марта, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало — в 22:00 по Киеву.

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