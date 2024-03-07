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Тренер Жироны: Мы скромная команда, но с нашими игроками мы можем выйти в ЛЧ
Мичел Санчес говорит о Лиге чемпионов и не упоминает борьбу за чемпионство
Фото: gironafc.cat
Главный тренер "
"Я разговаривал с футболистами и сказал, если мы будем сами собой в оставшихся у нас матчах, то сможем квалифицироваться в Лигу чемпионов. Когда мы играем в свой футбол – можем победить любого. На самом деле мы скромная команда, но с такими игроками, которые у нас есть, мы можем выйти в ЛЧ – это требование, которое я буду предъявлять к игрокам до конца сезона, мы должны продолжать расти.
Моя цель – тренировать команду в следующем сезоне в Лиге чемпионов, это моя мечта и большой вызов для меня.
Лучший матч в этом сезоне? Их много, но стоит выделить игру против "Барселоны" (4:2). Мы показали отличный футбол против топовой команды. В том матче у обеих команд было достаточно моментов, но мы все-таки были ближе к победе", – отметил Мичел.
Напомним, что на данный момент "Жирона" идет на втором месте в турнирной таблице, опережая "Барселону", которая идет третьей на одно очко.
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