Тренер Жироны: Мы скромная команда, но с нашими игроками мы можем выйти в ЛЧ

Главный тренер " Жироны " Мичел рассказал о целях, которые он ставит перед командой в текущем сезоне.

"Я разговаривал с футболистами и сказал, если мы будем сами собой в оставшихся у нас матчах, то сможем квалифицироваться в Лигу чемпионов. Когда мы играем в свой футбол – можем победить любого. На самом деле мы скромная команда, но с такими игроками, которые у нас есть, мы можем выйти в ЛЧ – это требование, которое я буду предъявлять к игрокам до конца сезона, мы должны продолжать расти.

Моя цель – тренировать команду в следующем сезоне в Лиге чемпионов, это моя мечта и большой вызов для меня.

Лучший матч в этом сезоне? Их много, но стоит выделить игру против "Барселоны" (4:2). Мы показали отличный футбол против топовой команды. В том матче у обеих команд было достаточно моментов, но мы все-таки были ближе к победе", – отметил Мичел.