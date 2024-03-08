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Барселона презентовала новый комплект формы, приуроченный к Международному женскому дню

Испания

Блауграна не осталась в стороне от праздника

Барселона презентовала новый комплект формы, приуроченный к Международному женскому дню

FC Barcelona

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Каталонская "Барселона" представила новый комплект формы, приуроченный к Международному женскому дню.

Напомним, сегодня, 8 марта, "сине-гранатовые" примут дома "Мальорку" в рамках 28-го тура испанской Ла Лиги. Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Barcelona
Опубликовал: Александр Бураков
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