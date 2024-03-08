Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона презентовала новый комплект формы, приуроченный к Международному женскому дню
Блауграна не осталась в стороне от праздника
FC Barcelona
Каталонская "Барселона" представила новый комплект формы, приуроченный к Международному женскому дню.
Напомним, сегодня, 8 марта, "сине-гранатовые" примут дома "Мальорку" в рамках 28-го тура испанской Ла Лиги. Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.
©aptain.— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 8, 2024
©olors.
©ommitment.
????❤???? pic.twitter.com/pDd9hgjjpe
????????❤ pic.twitter.com/lt0SwenWNL— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 8, 2024
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Днепр-1 - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 08 марта 2024
- Таблица коэффициентов УЕФА. Украина не играет, но продолжает падать
- Суарес на последних минутах спас Интер Майами от поражения в матче МЛС. Кривцов провёл полный матч
- Стали известны главные цели Барселоны на лето
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн