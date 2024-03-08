Барселона - Мальорка. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Пока еще действующий чемпион Испании "Барселона" примет "Мальорку", которая неожиданно пробилась в финал Кубка короля, после чего еще и одолела дома "Жирону". Этот матч не обещает легкой жизни подопечным Хави, и особенно после того, как новые рецидивы случились у Педри и Френки де Йонга.

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Примера. 28-й тур

8 марта. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" 22:00 "Мальорка"

Арбитр: Хавьер Иглесиас Вильянуэва

Трансляция: MEGOGO Футбол 1