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Барселона - Мальорка. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

Барселона - Мальорка: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Барселона - Мальорка. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Новина українською

Пока еще действующий чемпион Испании "Барселона" примет "Мальорку", которая неожиданно пробилась в финал Кубка короля, после чего еще и одолела дома "Жирону". Этот матч не обещает легкой жизни подопечным Хави, и особенно после того, как новые рецидивы случились у Педри и Френки де Йонга.

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Примера. 28-й тур
8 марта. Барселона. "Олимпийский"
"Барселона" 22:00 "Мальорка"
Арбитр: Хавьер Иглесиас Вильянуэва
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу Барселона - Мальорка
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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