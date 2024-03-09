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Заманчивое предложения от Puma. Барса может разорвать контракт с Nike
Какая компания будет делать футболки для Барселоны в следующем сезоне?
FC Barcelona
"Барселона" намерена прекратить сотрудничество с Nike и подписать договор с Puma, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, "Барса" рассматривает возможность расторгнуть контракт с Nike из-за заманчивого предложения от Puma. Если "Барселона" заключить контракт с немецким производителем, тогда каталонцы будут получать до 200 миллионов евро в год. 115 миллионов евро будет прописано как фиксированная выплата, а 85 миллионов евро – как бонусы.
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Напомним, "Барселона" сотрудничает с Nike с 1998 года.
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