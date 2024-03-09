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Валенсия - Хетафе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Яремчук против Хетафе в чемпионате Испании – смотреть онлайн трансляцию матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В прошлом туре "Валенсия" в скандальном матче отобрала очки у "Реала" и один из голов забил Роман Яремчук. Против "Хетафе" украинец вероятно снова будет играть в старте и попытается помочь своей команде одержать первую победу за четыре матча в Ла Лиге.
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Чемпионат Испании, 28-й тур
9 марта 2024. Валенсия, "Месталья"
"Валенсия" 15:00 "Хетафе"
Трансляция – MEGOGO Футбол 2
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