Валенсия - Хетафе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

В прошлом туре "Валенсия" в скандальном матче отобрала очки у "Реала" и один из голов забил Роман Яремчук. Против "Хетафе" украинец вероятно снова будет играть в старте и попытается помочь своей команде одержать первую победу за четыре матча в Ла Лиге.

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Чемпионат Испании, 28-й тур

9 марта 2024. Валенсия, "Месталья"

"Валенсия" 15:00 "Хетафе"

Трансляция – MEGOGO Футбол 2

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