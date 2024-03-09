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Стали известны оценки Яремчука за матч против Хетафе

Испания

К сожалению, единственный гол забил конкурент

Стали известны оценки Яремчука за матч против Хетафе

фото - ФК Валенсія

Новина українською

Матч 28-го тура Ла Лиги между "Валенсией" и "Хетафе" завершился победой первых благодаря единственному голу Дуро. Нападающий Роман Яремчук вышел в стартовом составе "летучих мышей", отыграв 70 минут.

Роман 15 раз коснулся мяча, отдал лишь 4 точных паса (из 9-ти), выиграл 4 единоборства из 6-ти, дважды забежал в офсайд, заработал 2 штрафных и 6 раз потерял мяч. К сожалению, ни одного удара от украинца не было.

Статистически-аналитические порталы оценили игру Яремчука средними баллами. От WhoScored Роман имеет 6,4, а от Sofascore - 6,7.

В текущем сезоне украинский нападающий провел за "Валенсию" 23 матча, забил 4 гола и заработал 4 желтые карточки.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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