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Примера. Кадис - Атлетико Мадрид 2:0. Дубль Хуанми шокирует матрасников

Испания
Обновлено

А дальше гостей ждет матч с Интером

Примера. Кадис - Атлетико Мадрид 2:0. Дубль Хуанми шокирует матрасников

Фото: Getty Images

Новина українською

"Кадис" неожиданно разбивает "Атлетико" Диего Симеоне со счетом 2:0. Команда, которая одержала всего четвертую победу в чемпионате впервые с сентября, не дала проявить себя мадридскому коллективу.

Здесь стоит посочувствовать реализации "матрасников", ведь свои моменты они имели, однако забить их не смогли. В целом статистика между командами равная. Ощущение, будто эффектность обороны Симеоне сегодня перешла к соперникам и именно они феерили в обороне.

Одним из важных моментов в конце поединка стал сейв Ледесмы, после удара головой Льоренте и неудачного добивания Моратой. Если бы мадридцы смогли справиться с ужасной реализацией - возможно бы мы увидели камбэк. А так - имеем, что имеем. Заслуженная победа хозяев.

Стоит отметить Хуанми Хименеза, который своим дублем принес победу. Сначала испанец оформил гол в первом тайме и продолжил дело во втором.

"Атлетико" теряет очки, но сохраняет за собой 4-ю строчку. "Кадис", несмотря на добытые три балла, тоже не изменил текущую позицию, он 18-й.

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Далее "матрасников" ждет матч с "Интером" в Лиге Чемпионов, который состоится в среду, 13 марта. Испанцам нужно отыгрывать один мяч, пропущенный в первой встрече. Но, глядя на сегодняшнюю реализацию, сделать это им будет не просто.

28-й тур Примеры. Стадион Нуэво Мирандилла

"Кадис" - "Атлетико Мадрид" - 2:0

Гол: Хуанми 24, 64

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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