  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Цыганков - лучший игрок матча с Осасуной
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганков - лучший игрок матча с Осасуной

Испания

К сожалению, неполный матч украинца из-за повреждения

Цыганков - лучший игрок матча с Осасуной

Фото: Getty Images

Новина українською

Виктор Цыганков признан лучшим игроком в матче "Жироны" с "Осасуной". Статистические порталы sofascore и whoscored оценили игру футболиста в 8.1 балла. Вингер отметился ассистом на первый гол команды, однако сыграть до конца не смог из-за повреждения колена. Мичел заменил украинца на 64-й минуте.

За время, проведенное на поле, Виктор сделал 64 касания мяча, отдал две ключевые передачи, которые привели к удару по воротам соперника, а точность его передач составила 93%. Кроме того, Цыганков играл важную роль в борьбе за мяч. На его счету 7 из 8 выигранных единоборств. Также украинец помогал в защите, сделав 4 отбора, перехват, вынос и однажды заблокировал удар.

Артем Довбик также вышел в старте, но был заменен на 80-й минуте. Он имел несколько голевых моментов, однажды даже забил, но из офсайда. Его оценка составила 6.7 и 6.6 от sofascore и whoscored соответственно. На счету нападающего 3 удара, два из которых попали в цель. Артем также был часто вовлечен в борьбе с соперником. Он выиграл в 5 дуэлях из 9, к тому же на нем трижды сфолили. Среди негативных показателей - 4 положения вне игры и один не реализованный момент с 0.21 xG.

По итогам "Жирона" победила со счетом 2:0. Победу каталонцев может омрачить лишь потенциальная травма Цыганкова. Напомним, что матч против Боснии и Герцеговины уже 21 марта.

По теме
yellow-arrow
Ла Лига. Жирона - Осасуна 2:0. Важная победа
yellow-arrow
Цыганков оформляет 4-й ассист в этом сезоне в матче с Осасуной. Видео
yellow-arrow
Примера. Гранада - Реал Сосьедад 2:3. Фаворит взял свое
Осасуна (Памплона) Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости