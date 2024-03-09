Цыганков - лучший игрок матча с Осасуной

Виктор Цыганков признан лучшим игроком в матче "Жироны" с "Осасуной". Статистические порталы sofascore и whoscored оценили игру футболиста в 8.1 балла. Вингер отметился ассистом на первый гол команды, однако сыграть до конца не смог из-за повреждения колена. Мичел заменил украинца на 64-й минуте.

За время, проведенное на поле, Виктор сделал 64 касания мяча, отдал две ключевые передачи, которые привели к удару по воротам соперника, а точность его передач составила 93%. Кроме того, Цыганков играл важную роль в борьбе за мяч. На его счету 7 из 8 выигранных единоборств. Также украинец помогал в защите, сделав 4 отбора, перехват, вынос и однажды заблокировал удар.

Артем Довбик также вышел в старте, но был заменен на 80-й минуте. Он имел несколько голевых моментов, однажды даже забил, но из офсайда. Его оценка составила 6.7 и 6.6 от sofascore и whoscored соответственно. На счету нападающего 3 удара, два из которых попали в цель. Артем также был часто вовлечен в борьбе с соперником. Он выиграл в 5 дуэлях из 9, к тому же на нем трижды сфолили. Среди негативных показателей - 4 положения вне игры и один не реализованный момент с 0.21 xG.

По итогам "Жирона" победила со счетом 2:0. Победу каталонцев может омрачить лишь потенциальная травма Цыганкова. Напомним, что матч против Боснии и Герцеговины уже 21 марта.